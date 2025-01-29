الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة "القيمة الحقيقية"

شفق نيوز/ بالتزامن مع إنطلاق العمل بـ "استراتيجية القيمة الحقيقية" لليرة في تركيا، شهد معدل "التذبذب" بشأن أسعار العملة تراجعاً على المدى القصير إلى أقل مستوياته منذ 10 أشهر.

وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز"، أن "مؤشر قياس التذبذب في سعر العملة التركية خلال 3 أشهر تراجع إلى أقل مستوياته منذ 19 مارس الماضي أمس، لكنه ظل في نفس المستويات اليوم الأربعاء".

وجرى تداول الليرة صباح اليوم بسعر 35.7554 ليرة لكل دولار بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة عن سعر أمس.

ويأتي ذلك في حين تتبنى القيادة الاقتصادية التركية سياسة القيمة الحقيقية للعملة، والتي تقل فيها قيمة الليرة بأقل من معدل التضخم، لدعم جهودها من أجل الحد من معدل التضخم. وتستهدف القيادة الاقتصادية تقليل الضغوط الناجمة عن ضعف العملة على أسعار المستهلك في تركيا.

وساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز استقرار الليرة ضد التقلبات الحادة وبخاصة في الأوقات التي عانت فيها العملات الناشئة ضغوطا قوية بسبب تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على كافة واردات بلاده.