الليرة التركية تتنفس الصعداء

شفق نيوز/ واصلت الليرة التركية تعافيها، اليوم الخميس، بعد هبوط تاريخي إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع أثاره دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تخفيضات أسعار الفائدة.

وجرى تداول الليرة عند 11.85 بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، إذ تعززت نحو 1.9 بالمئة من نحو 12.0820 أمس الأربعاء، وسجلت أقل مستوى مقابل الدولار يوم الثلاثاء عند 13.45.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في 11 جلسة متتالية قبل الأربعاء لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 45 بالمئة من قيمتها، وتكبدت حوالي نصف تلك الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.

وفقدت العملة 38% من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15% تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20%، وأشار إلى مزيد من الخفض.

وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر/ أيلول، في ما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.

وقال محللون إنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا.

ودافع أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وقال إن ”تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم“.

وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء: ”أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر“.

وكانت الليرة قد فقدت ثلث قيمتها هذا العام وسجلت أضعف مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة عند 11.32، في ثامن جلسة على التوالي من التراجعات القياسية.

وانخفضت قيمة الليرة بنحو 12% الأسبوع الماضي وحده، ما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم.

وكان هبوطها بنسبة 6% يوم الخميس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، رئيس البنك المركزي ناجي إقبال في مارس/ آذار.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.