الليرة التركية تتقدم أمام مؤشر الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية صباح اليوم الاثنين، مقابل مؤشر الدولار الأمريكي على الرغم من قوة السندات وقوة المؤشر التي تهبط بسعر الذهب بقوة 1%.

ويأتي ارتفاع الليرة التركية على خلفية تراجع عجز ميزان المعاملات التركية، وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تراجعا إلى 1.712 مليار دولار.

كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم أمس عن رفع مبادلات العملة مع الصين لـ 6 مليار دولار، بما يصب في صالح الليرة التركية، وتنتظر الليرة التركية هذا الأسبوع قرار البنك المركزي التركي حول معدل الفائدة يوم الخميس الموافق 17 يونيو/ حزيران.