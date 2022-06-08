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الليرة التركية تتراجع لأكثر من 17 أمام الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T11:09:41+0000
الليرة التركية تتراجع لأكثر من 17 أمام الدولار

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية لأكثر من 17 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر وسط إقبال على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بعدما استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت الليرة بنسبة 2 % لتصل إلى 1048ر17 للدولار اليوم الأربعاء، لتبلغ خسائرها هذا العام 22 %، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وتسجل الليرة تراجعا للعام العاشر على التوالي، حيث إن إصرار أردوغان على الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة يجعل السياسة النقدية أضعف من أن تحتوي التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة له منذ .1998

وارتفع معدل التراجع الأسبوع الجاري، باتجاه أسوأ خسارة منذ 11 آذار/مارس، فيما تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، وقد تعهد بخفض المعدلات في كلمته.

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