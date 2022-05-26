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الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ كانون الأول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-26T10:32:48+0000
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ كانون الأول

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول قبل اجتماع البنك المركزي الذي من المتوقع أن يحافظ فيه على سعر الفائدة القياسي عند 14 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم واستنفاد احتياطيات العملات الأجنبية وتراجع العملة الذي طال أمده.

وتراجعت الليرة قرابة 20 بالمئة هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة التي خسرتها العام الماضي ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة العملة في كانون الأول التي اندلعت بسبب سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2021.

وبلغت الليرة 16.46 مقابل واحد دولار في التعاملات المبكرة واستقرت عند 16.3950 في الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 0.3٪ عن إغلاق يوم الأربعاء.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن البنك سيبقي أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس، وتوقع البعض أنه سيتعين عليه رفع الأسعار قبل نهاية العام في ظل استمرار الضغط على الليرة وارتفاع الأسعار وتشديد البنوك المركزية الأخرى.

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