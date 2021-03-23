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الليرة التركية تتراجع إلى 7.85 مقابل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-23T06:48:19+0000
الليرة التركية تتراجع إلى 7.85 مقابل الدولار

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية 0.6% الثلاثاء، لتظل تتعرض لضغوط إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

وجاءت إقالة لناجي إقبال، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم، تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق اقتصاد السوق الناشئة الكبير لسنوات وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

 

 

 

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