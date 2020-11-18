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الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-18T09:22:23+0000
الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية يوم الأربعاء قبل يوم من قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.

وسجلت الليرة 7.73 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7150 في إغلاق أمس الثلاثاء. وفي وقت سابق انخفضت إلى 7.76 وظلت في نطاق 7.7-7.8 طيلة معظم الأسبوع الجاري بانخفاض 24 بالمئة منذ بداية العام.

وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتوقع بعض المحللين أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة غدا الخميس من 10.25 بالمئة في الوقت الراهن.

 

 

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