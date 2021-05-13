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الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها هذا العام

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-13T08:13:33+0000
الليرة التركية تبلغ أدنى مستوياتها هذا العام

شفق نيوز/ نزلت الليرة التركية نحو 0.8 في المئة مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبحلول الساعة الـ07:15 بتوقيت غرينتش، بلغت 8.473 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل/ نيسان بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما؛ ما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

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