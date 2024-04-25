"اللجنة تشكو العرقلة".. "فساد موانئ العراق" قيد التحقيق

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة التحقيق في شبهات فساد الموانئ العراقية، النائب ياسر الحسيني، يوم الخميس، عن وجود محاولات لعرقلة أعمال اللجنة الخاصة بكشف الفساد في الموانئ العراقية.

وقال الحسيني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إننا "باشرنا بأعمال اللجنة منذ أيام وهي مستمرة إلى نهاية الأسبوع، ونحن في محافظة البصرة بدأنا بأعمال اللجنة التي يحاول عرقلة أعمالها من يتستر على فساد الموانئ طيلة الفترة الماضية".

وأضاف أن "من يقذف اللجنة التحقيقية بالفشل، عليه أن يثبت التحقيق بورقة واحدة من فساد الموانئ، وبالتالي هم لجان تخصصية والدورة النيابية الخامسة شارفت على نهايتها".

‎وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، علي تركي، قد ذكر في وقت سابق، أن مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ، قد فشلت في مهمتها.