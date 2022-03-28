اللجنة المالية تقرر استضافة ستة وزراء ومحافظ البنك المركزي على خلفية قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين 28‏/3‏/2022، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي واعضائها، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى.

وكان نواب حذروا من أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيؤدي إلى إفراغ خزينة الدولة ولن تجد الحكومة المقبلة سيولة مالية، وذلك بالتزامن مع عقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة القانون.

واكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد "في الظرف الراهن" لا سيما مع ارتفاع الأسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة، مضيفا اهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة.

وقال إن الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الإجراءات اللازمة.

وشرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس.

واضافت المالية النيابية ان مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة الى ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه.

وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنگ المركزي لبحث الملفات المتعلقة.