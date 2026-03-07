"الكويت رفضت استقبالهم".. عاملون أجانب في حقول نفط البصرة عالقون بالحدود (فيديوهات)

شفق نيوز– البصرة

كشف مصدر محلي، يوم السبت، عن رفض السلطات الكويتية استقبال العاملين الأجانب الذين غادروا الشركات النفطية في محافظة البصرة، على خلفية تعرض مقار شركاتهم إلى الاستهداف بعدد من الطائرات المسيّرة خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الكويتية رفضت استقبال عدد كبير من العاملين الأجانب القادمين من الحقول النفطية، لعدم وجود تنسيق مسبق مع الجهات المعنية بشأن دخولهم إلى الأراضي الكويتية".

وأضاف أن "مغادرة العاملين جاءت بعد تعرض مقار بعض الشركات النفطية إلى الاستهداف بطائرات مسيّرة، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة مواقع العمل كإجراء احترازي خشية تكرار الهجمات".

وأشار المصدر إلى أن "العاملين يتواجدون حالياً في منفذ سفوان الحدودي، بانتظار إكمال الإجراءات مع الجانب الكويتي والسماح لهم بمغادرة البصرة".

وأوضح أن "موظفي شركة وذر فورد الأميركية العاملة في حقل الرميلة النفطي بمحافظة البصرة غادروا باتجاه الكويت ظهر اليوم، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الشركة بعد التطورات الأمنية الأخيرة في محيط الحقول النفطية".

وفي صباح اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن شركات نفط أجنبية عدة، بدأت بإجلاء موظفيها الأجانب من حقول نفط في العراق إلى الكويت.