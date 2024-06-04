الكويت: ثلاث دول بينها العراق تعهدت بالالتزام الكامل باتفاق أوبك+

شفق نيوز/ رحب عماد العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، يوم الثلاثاء، بالنتائج التي وصفها بالإيجابية التي أفضت لها الاجتماعات الوزارية لـ"أوبك"، و"أوبك بلس" في تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام 2025.

وأشار العتيقي في بيان اليوم، إلى تعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل، واعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض، والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من العام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية أيار/يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ 52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج.

و اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتهم لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر فصاعدا.