الكوادر الأجنبية لمشروع الـ FCC تغادر مصفاة البصرة نحو الأردن

كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن مغادرة جميع الكوادر الاجنبية العاملة في مشروع الـ FCC في مصفاة البصرة اقصى جنوبي العراق عبر الطريق البري الى الأردن تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الامنية في المنطقة.

ومنذ التصعيد الإقليمي غادر العديد من العاملين في قطاع النفط العراق وعادوا الى بلدانهم مع تراجع الإنتاج الى 90% جراء شبه الإغلاق في مضيق هرمز.

و مشروع FCC يهدف إلى تحويل المخلفات النفطية الثقيلة (النفط الأسود) الناتجة من وحدات التكرير الأخرى إلى مشتقات نفطية بيضاء عالية القيمة، وفي مقدمتها البنزين عالي الأوكتان، والديزل، وزيت الغاز بمواصفات عالمية (Euro 5).

يُنفذ المشروع بتمويل من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا - JICA) ضمن أكبر قرض ميسر قدمته اليابان للعراق بقيمة تقارب 4 مليارات دولار. وتشرف على التنفيذ شركة "JGC" اليابانية الرائدة في هذا المجال.

وصُمم المشروع بطاقة تكريرية تصل إلى 55 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يسهم في سد حاجة العراق المحلية من البنزين والمشتقات، مما يوفر على خزينة الدولة مليارات الدولارات التي تُنفق سنوياً على استيراد الوقود من الخارج.

: يمثل المشروع الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الوقود المحسن. ويعتبر توقف العمل فيه أو مغادرة كوادره الأجنبية ضربة لجدول الإنجاز الزمني لواحد من أكثر المشاريع تعقيداً وأهمية في تاريخ الصناعة النفطية العراقية الحديثة.