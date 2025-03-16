الكهرباء والغاز.. نتائج مباحثات الخارجية العراقية ووزير الطاقة التركي

شفق نيوز/ اتفق نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأحد، على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها أنقرة لبغداد، إلى جانب مناقشة إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة المحلية.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بيرقدار، في مقر وزارة الخارجية العراقية لبحث تطوير مشاريع الطاقة المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن اللقاء شهد مناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء، والغاز الطبيعي، والنفط، وسبل تطوير التعاون القائم في قطاع الطاقة، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين العراق وتركيا، ويلبي احتياجات البلدين.

كما جرى بحث تشجيع الشركات التركية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق، إضافة إلى مناقشة إمكانية تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من تركيا لسد العجز خلال مواسم الذروة، وأهمية استكمال مشروع الربط الكهربائي عبر تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة في أقرب وقت.

وأكد البيان، أن الجانبين اتفقا على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها تركيا للعراق، بما يسهم في تلبية جزء من احتياجات إقليم كوردستان ومدينة الموصل.

كما تم التباحث بشأن تجديد عقد أنبوب جيهان لنقل النفط، مع التأكيد على إمكانية تمديده جنوباً لتعزيز قدرات تصدير النفط العراقي، وإيصاله إلى الأسواق الأوروبية.

كذلك ناقش الطرفان إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في العراق، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد، بحضور السفير التركي أنيل بورا إينان، لبحث آفاق التعاون في قطاع الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد الوزير العراقي، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن وزارة الكهرباء أكملت جميع الاستعدادات لرفع طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط، مقترحاً تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات.

من جانبه، أعلن الوزير التركي أن الأشهر المقبلة ستشهد مضاعفة الإمدادات عبر الخط المشترك، مؤكداً حرص أنقرة على تعزيز التعاون مع بغداد في قطاع الطاقة.

يُذكر أن خط الربط الكهربائي المشترك (كسك - جزرة 400KV) بدأ التشغيل في تموز الماضي، ويزود العراق حالياً بـ300 ميغاواط.

ووصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان، في وقت سابق من اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، وكان باستقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.