الكهرباء: محطة واسط الحرارية تعود للعمل بكامل طاقتها

شفق نيوز- واسط

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء الخميس، عودة محطة واسط الحرارية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لدعم استقرار المنظومة الكهربائية.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز فإن عملية إعادة التشغيل جاءت تباعاً، لتختتم اليوم بإدخال الوحدتين الثالثة والخامسة إلى الخدمة، لتعمل المحطة الآن بكامل طاقتها الإنتاجية، مسهمةً في تعزيز استقرار التجهيز ورفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية اللازمة خلال ذروة أحمال زيارة الأربعين.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت الاثنين الماضي، البدء بإعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد ساعات من حادث الانفصال الطارئ، نتيجة ارتفاع أحمال المنظومة بمحافظتي كربلاء وبابل، مسبباً بانفصال خطي نقل الطاقة (مسيب – بابل 400 ك ف) وتعرض المنظومة للانطفاء التام.