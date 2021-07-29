الكهرباء: لم نستلم دولارا واحدا من موازنة العام الحالي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء يوم الخميس، عن عدم استلام تخصيصاتها المقرة ضمن موازنة العام الحالي 2021، مبينة ان الموازنة من أبرز التحديات التي تواجهها في عملها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة لم تستلم اي دولار من قيمة تخصيصات موازنة العام الحالي 2021 بعد إقرارها على الرغم من تخفيضها من 22 مليار دولار الى 10 مليارات دولار فقط".

واضاف موسى؛ ان "هناك مشاريعاً حاكمة تحتاج إليها الوزارة لتنفيذها ومحطات تحتاج الى مبالغ بسيطة لإدخالها الخدمة"، مؤكدا أن "الموازنة من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في عملها".

وتشهد المحافظات العراقية ترديا في تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة في وقت تبقى وزارة الكهرباء عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بالرغم من وعود مسؤوليها بأن يكون الصيف الحالي أفضل من الماضي بتجهيز الكهرباء.