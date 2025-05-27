الكهرباء في العراق.. عقد جديد مع شركة تركية ومشروع طاقة شمسية بـ1000 ميغاواط

شفق نيوز/ ناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، التي ترأسها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ملفات حيوية في قطاع الطاقة، تضمنت تعزيز الإمدادات الكهربائية في شمال البلاد والمضي بمشاريع الطاقة النظيفة.

وأقر المجلس تعديل قراره (346 لسنة 2025)، بما يتيح التعاقد مع شركة ALFRIN التركية لمدة سنة، لتأمين الكهرباء عبر الخط العراقي التركي (جزرة–كسك) 400 ك.ف، بتمويل من وزارة المالية، على أن تتولى لجنة متخصصة التفاوض بعد 1 تشرين الأول 2025 لتجديد العقد، وتضم اللجنة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء وشركة KBR.

وفي محور الطاقة المتجددة، وافق المجلس على ما يلي: