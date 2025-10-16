الكهرباء توقّع عقد تنفيذ "أكبر محطة" غازية استثمارية في البصرة
شفق نيوز- بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة كهرباء الفاو الغازية الاستثمارية، فيما بينت أنه يعتمد على مبدأ (Take And Pay) الذي يضمن دفع مستحقات الطاقة عند الاستلام فقط.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة، شهدت مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة كهرباء الفاو الغازية الاستثمارية، بحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الطاقة بجنوب العراق".وأوضح البيان، أن "الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تنفذها شركة (GE) الأمريكية تبلغ نحو (3000) ميغاواط، وهي تعمل بنظام الدورة المركبة، وتتكون من أربع وحدات غازية ووحدتين بخاريتين، مع اعتماد تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر لتأمين احتياجات التشغيل".وجرى تم توقيع العقد، وفقاً للبيان، بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية وشركة نظم التكنولوجيا المتفوقة المستثمرة لمشروع المحطة، وبمبدأ (Take And Pay) الذي يضمن دفع مستحقات الطاقة عند الاستلام فقط.وبموجب بنود العقد، تتحمل الشركة المستثمرة مسؤولية توفير الغاز المشغل للمحطة، في إختلاف جذري عن العقود السابقة التي كانت تلقي بكامل المسؤولية في توفير الوقود على الدولة، وفقاً للبيان ذاته.ونقل البيان عن وزير الكهرباء خلال كلمته في مراسم التوقيع، أن "اختيار مدينة الفاو جاء لما تحمله من رمزية وموقع استراتيجي، خاصة مع قرب إنجاز ميناء الفاو الكبير، وربط البصرة كهربائياً مع الكويت عبر خط (وفرة – فاو)، ما يعزز مكانة البصرة كمركز محوري للطاقة في العراق والمنطقة".وأشار وزير الكهرباء، إلى أن "البصرة اليوم تشهد نهضة نوعية في قطاع الطاقة، حيث تضم 15 محطة كهربائية عاملة بطاقة إنتاجية تصل إلى (7000) ميغاواط، فيما تبلغ الحاجة الفعلية للمحافظة نحو (5000) ميغاواط، ويتم تصدير الفائض إلى المحافظات المجاورة عبر خطوط نقل الضغط الفائق (400 ك.ف) التي تم افتتاحها مؤخراً".وكشف الوزير وفق البيان، عن مشاريع واعدة قيد التنفيذ، من بينها "مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية بطاقة (1000) ميغاواط، وتأهيل وحدات في محطة الهارثة، وطرح مشاريع استثمارية جديدة ستسهم في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية".