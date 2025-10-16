الكهرباء توقّع عقد تنفيذ "أكبر محطة" غازية استثمارية في البصرة

‏شفق نيوز- بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة ‏كهرباء الفاو الغازية الاستثمارية، فيما بينت أنه يعتمد على مبدأ ‏‏(‏Take And Pay‏) الذي يضمن دفع مستحقات الطاقة عند الاستلام فقط.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة، شهدت مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة ‏كهرباء الفاو الغازية الاستثمارية، بحضور وزير الكهرباء زياد ‏علي فاضل، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الطاقة بجنوب العراق".وأوضح البيان، أن "الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تنفذها شركة (‏GE‏) الأمريكية تبلغ نحو (3000) ‏ميغاواط، وهي تعمل بنظام الدورة المركبة، وتتكون من أربع وحدات غازية ووحدتين ‏بخاريتين، مع اعتماد تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر لتأمين احتياجات التشغيل".وجرى تم توقيع العقد، وفقاً للبيان، بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة ‏الجنوبية وشركة نظم التكنولوجيا المتفوقة المستثمرة لمشروع المحطة، وبمبدأ ‏‏(‏Take And Pay‏) الذي يضمن دفع مستحقات الطاقة عند الاستلام فقط.وبموجب بنود العقد، تتحمل الشركة المستثمرة مسؤولية توفير الغاز المشغل ‏للمحطة، في إختلاف جذري عن العقود السابقة التي كانت تلقي بكامل المسؤولية في ‏توفير الوقود على الدولة، وفقاً للبيان ذاته.ونقل البيان عن وزير الكهرباء خلال كلمته في مراسم التوقيع، أن "اختيار مدينة الفاو جاء لما تحمله من رمزية وموقع استراتيجي، خاصة ‏مع قرب إنجاز ميناء الفاو الكبير، وربط البصرة كهربائياً مع الكويت عبر خط ‏‏(وفرة – فاو)، ما يعزز مكانة البصرة كمركز محوري للطاقة في العراق والمنطقة".وأشار وزير الكهرباء، إلى أن "البصرة اليوم تشهد نهضة نوعية في قطاع الطاقة، ‏حيث تضم 15 محطة كهربائية عاملة بطاقة إنتاجية تصل إلى (7000) ميغاواط، ‏فيما تبلغ الحاجة الفعلية للمحافظة نحو (5000) ميغاواط، ويتم تصدير الفائض إلى ‏المحافظات المجاورة عبر خطوط نقل الضغط الفائق (400 ك.ف) التي تم افتتاحها ‏مؤخراً".وكشف الوزير وفق البيان، عن مشاريع واعدة قيد التنفيذ، من بينها "مشروع ‏‏(شمس البصرة) للطاقة الشمسية بطاقة (1000) ميغاواط، وتأهيل وحدات في ‏محطة الهارثة، وطرح مشاريع استثمارية جديدة ستسهم في تعزيز منظومة الطاقة ‏الوطنية".