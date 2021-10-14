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الكهرباء تكشف سبب تراجع تجهيز الطاقة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-14T10:24:08+0000
الكهرباء تكشف سبب تراجع تجهيز الطاقة في العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، عن السبب الرئيسي لتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، ان "كميات الغاز الواصلة من الجانب الايراني الى المحطات الكهربائية الى الان هو 20 مليون قدم مكعب قياسي مما أثر على إنتاج الطاقة الكهربائية".

وبين العبادي ان "الاتفاق الموقع مع إيران يقضي بتجهيز 70 مليون قدم مكعب قياسي متر في الصيف و50 مليوناً شتاء الا ان ما يصل للعراق الان هو 20 مليون متر مكعب، وهذه الكميات المجهزة اثرت على انتاج الطاقة ولكن تحسن درجات الحرارة واكمال صيانة بعض الوحدات التوليدية ساعد بالحفاظ على مستوى تجهيز الساعات الكهربائية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية ان "المفاوضات والحوارات مستمرة مع الجانب الايراني للحصول على كميات أعلى من الغاز".

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