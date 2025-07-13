الكهرباء تفتتح 3 محطات توزيع جديدة جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، ثلاث محطات توزيع في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، ضمن خطة فكّ الاختناقات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تعزيز استقرار المنظومة الوطنية وتحسين كفاءة التجهيز في المحافظات.

وشملت المحطات المنجزة بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز:

محطة الحوش ( 11/33 ك.ڤ ) بسعة (31.5 MVA) التي ستساهم في فك الاختناق عن محطة الناحية والحمداوي (11/33/132 ك.ڤ)، وتخدم مناطق متعددة في قضاء الإمام الصادق، أبرزها (بني منصور، الهويشم، قضاء الإمام الصادق، السلومية، والجاسم).

‏محطة الفتحية (11/33 ك.ڤ) بسعة (31.5 MVA) التي تهدف إلى تخفيف الأحمال عن محطات الزوراء، متنقلة الخاص، ومحطة عز الدين سليم (11/33 ك.ف)، وتغطي مناطق حيوية ضمن قضاء المدّينة، منها: السورى، الرفيع، خميسية، البطحاء، الحماد، هوير السادة، والفرسان.

‏محطة المسحب (11/33 ك.ڤ) بسعة ( 2×31.5 MVA) التي تعد من المشاريع النوعية الجديدة التي تدخل الخدمة لدعم استقرار الشبكة في نطاق الأقضية المشمولة بالخطة.

وأشار البيان، إلى أن "المحطات المنجزة تمثل دفعة أولى من مجموعة مشاريع قيد الإنجاز في أقضية الهارثة، القرنة، المدينة، والإمام الصادق، من بينها:

‏محطة الصويلح (11/33 ك.ڤ)

‏محطة المصطفى (الدور) (33/11 ك.ڤ)

‏محطة الفردوس (33/11 ك.ڤ)

‏محطة طلحة 33/11 ك.ف

‏توسعة محطة الجلعة ( 33/11 ك.ڤ)

‏محطة الرماح (33/11 ك.ڤ)

‏محطة الغميج ( E-House 33/11 ك.ڤ)

‏محطة الغوابش (33/11 ك.ڤ)

ونقل البيان في الختام عن الوزير قوله خلال الافتتاح، إن "هذه المحطات تأتي ضمن الدعم المباشر من رئيس مجلس الوزراء لخطة فك الاختناقات، وهو ما مكن الوزارة من تسريع إنجاز المشاريع الخدمية ذات الأولوية العالية".