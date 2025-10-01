الكهرباء تعلن إضافة 100 ميغاواط من الطاقة عبر محطة النجيبية بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، التشغيل الأولي لمنظومات ‏تبريد الهواء الخاصة بالوحدات التوليدية في محطة كهرباء النجيبية الغازية ‏بمحافظة البصرة، ما سيضيف 100 ميغاواط من الطاقة.

ووصف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخطوة بالمهمة، وأنها تهدف إلى تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية ‏في المحافظة.‏

ونقل البيان الذي ورد وكالة شفق نيوز، عن وزير الكهرباء تأكيده خلال افتتاحه المنظومات الجديدة، أن "‏المحطة التي تتكون من أربع وحدات توليدية، ستستفيد من هذه التقنية الحديثة في ‏إضافة طاقة توليدية إجمالية تصل إلى نحو 100 ميغاواط".

وأشار الوزير وفقاً للبيان، إلى أن "تنفيذ منظومات التبريد تم بالتعاون مع شركة ‏TAS Energy‏ الإماراتية، ويأتي ضمن المنهاج الحكومي وتوجيهات رئيس ‏مجلس الوزراء في تأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية ورفع كفاءتها التشغيلية، ‏وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة".‏

وأكد فاضل، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع التطوير والتأهيل في ‏مختلف المحافظات، لضمان استمرارية إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار في تجهيز ‏المواطنين بالكهرباء، رغم التحديات المناخية والطلب المتزايد خلال أشهر الصيف‏‏".‏

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أكد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، النجاح بتنويع مصادر الطاقة، عبر اعتماد الألواح الشمسية، فيما أشار إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات توليد جديدة.

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.