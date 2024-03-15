الكهرباء تعلن اقتراب موعد تشغيل الربط العراقي - الأردني: في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، يوم الجمعة، عن اقتراب تشغيل الربط العراقي الأردني للكهرباء في مرحلته الأولى خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير فاضل اكد أنه في قادم الأيام سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني) لصالح مناطق غرب الانبار".

وأضاف أنه "جاري العمل على إكمال الربط الكهربائي (العراقي _ الخليجي )".

ووقع الأردن والعراق، يوم الأحد 11 شباط 2024، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط .

والوثيقة وقعها عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين .

وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأضاف "الآن استكملنا جميع الاجراءات الفنية للمرحلة الاولى والجانب العراقي الان جاهز لاستقبال الكهرباء وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاواط ضمن المرحلة الاولى فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".

وتابع الرواشدة، بالقول، إنه بعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150_200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن ان تصل قدر التزويد الى 500 ميغاواط.