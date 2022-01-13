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الكهرباء تعزو تحسن الطاقة الى اعتدال الجو واكتمال الصيانة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-13T10:41:05+0000
الكهرباء تعزو تحسن الطاقة الى اعتدال الجو واكتمال الصيانة

شفق نيوز/ بينت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، أن اعتدال الجو واكتمال الصيانة لبعض الوحدات قد ساهمت في تحسن الطاقة، مشيرة الى أنه ليس هناك اي زيادة بإطلاقات الغاز المورد من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الانتهاء من صيانة بعض الوحدات الكهربائية كمحطة القدس وواسط والمسيب، اضافة الى التنسيق العالي مع وزارة النفط لتوفير الوقود البديل من الكاز اويل ( زيت الغاز) لتشغيل بعض الوحدات اثر بشكل ايجابي على ساعات التشغيل".

واضاف ان "اعتدال الجو خلال هذه الأيام كان له أثرا أيضا في جزئية ترشيد الكهربائية وانعكس ذلك إيجابا على المنظومة الكهربائية"، مؤكدا أنه لا زيادة في تجهيز اطلاقات الغاز المورد من الجانب الإيراني". 

يذكر أن المحافظات العراقية شهدت خلال الأسابيع الماضية من قلة في ساعات التشغيل للطاقة الكهربائية وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من 18 ساعة باليوم، مما أدى إلى قيام المولدات الأهلية من رفع سعر الأمبير الواحد إلى أكثر من 20 الف دينار.

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