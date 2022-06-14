الكهرباء تطلق الجباية الالكترونية لسكان بسماية والجامعة في بغداد

شفق نيوز/ اطلقت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، مشروع الجباية الالكترونية، وإتاحته للمواطنين من داخل وخارج البلاد، مبينة أن المرحلة الاولى للمشروع تشمل سكان مجمع بسماية وحي الجامعة في العاصمة بغداد.

وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء وبالتعاون مع شركة بوابة العراق الالكترونية للخدمات المالية (سويچ)، تعلن عن إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لدفع اجور استهلاك الطاقة الكهربائية الكترونياً، مبينة أن ذلك يأتي "في إطار تفعيل خطة التحول الرقمي، وتعزيز ميزاته في تسيير العمليات الادارية والمالية والفنية في وزارة الكهرباء وشركاتها العامة كافة".

وأوضحت أن المشروع يطلق "كمرحلة أولى لمنطقتي حي الجامعة في جانب الكرخ ، ومجمع بسماية السكني في جانب الرصافة، وفق قوائم الكهرباء الصادرة من الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية، والتي تصل الى المواطن من قراء المقاييس ولجميع الاصناف (السكني، الزراعي، الصناعي، والتجاري)".

وبينت أنه "أصبح بإمكان المواطن الآن الاستعلام ودفع قيمة قائمة الكهرباء إلكترونياً، من داخل وخارج العراق، بأجور بسيطة (٧٥٠ دينار عراقي فقط) ، من خلال التطبيق الخاص "فواتير الكهرباء - العراق"، المتوفر على متجري اندرويد و آبل، او من خلال نقاط البيع الالكترونية لدى الوكلاء المعتمدين في منطقتي حي الجامعة ومجمع بسماية السكني ، دون الحاجة الى مراجعة مراكز الجباية، اضافةً الى امكانية الدفع من خلال موقع الوزارة الالكتروني الرسمي .

ودعت الوزارة المواطنين الى تحميل التطبيق الخاص بالجباية الالكترونية.