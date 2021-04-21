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الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن صرف مستحقات العقود والاجور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-21T19:18:16+0000
الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن صرف مستحقات العقود والاجور

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، توضيحاً بشأن أنباء عن صرف مستحقات منتسبي الوزارة وتشكيلاتها للعقود والأجور خلال أسبوعين وبأثر رجعي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه لا يعتبر أي تصريح رسمياً الا اذا تم التصريح به للقنوات الفضائية والوكالات الاخبارية المسماة، او تم نشره على المواقع الرسمية للوزارة.

وأضافت أن الموازنة قد تم ورودها لمقر الوزارة قبل يومين وقد تم تضمين (جميع) مستحقات العقود والاجور فيها وبشكل رسمي غير قابل للنقض او النقاش، وجار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة المالية وهي تبدي تعاوناً واضحاً على تحصيلها بغية صرفها دون تأخير.

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