الكهرباء: تشغيل خط جديد بسعة 480 ميغاواط جنوب العراق

شفق نيوز - البصرة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، تشغيل خط (فاو 400 ك.ڤ – المعهد الصناعي 132 ك.ڤ) ودخوله الخدمة لأول مرة دعماً لاستقرار الشبكة الكهربائية في محافظة البصرة.

ونقل المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، زياد علي فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن الأخير قوله، إن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في محافظة البصرة والمناطق الجنوبية".

وأوضح فاضل، أن "تنفيذ هذا الخط الحيوي يأتي ضمن رؤية الوزارة لتقوية البنية التحتية لشبكة النقل وتحقيق استدامة الطاقة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "المشروع يشكل جزءاً من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات ورفع كفاءة نقل الطاقة".

وبيّن أن "الخط يمتد بطول (76) كلم ويضم (244) برجاً ناقلاً، وبسعة إجمالية تبلغ (480) ميغاواط، ما يتيح تغذية أكثر استقراراً للمناطق الواقعة في قضاء أبي الخصيب والمناطق المجاورة في المحافظة".

ولفت الوزير إلى أن "أهمية الخط لا تقتصر على تحسين الخدمة محلياً، بل تشمل أيضاً تعزيز مرونة الشبكة ضمن استراتيجية مشروع الربط الخليجي، الذي تسعى الوزارة إلى إنجازه كمسار استراتيجي لتكامل الطاقة على مستوى المنطقة".