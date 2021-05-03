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الكهرباء تزف بشرى للعراقيين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-03T11:03:33+0000
الكهرباء تزف بشرى للعراقيين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء يوم الاثنين، عن الوصول بالطاقة الى 22 الف ميغا واط في بداية حزيران المقبل، بالتزامن مع دخول وحدات توليدية جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز ان "التحسن الذي طرأ خلال اليومين في ساعات التجهيز يعود دخول وحدات توليدية جديدة في محطات واسط والهارثة والرميلة التي أعطت زخما اضافياً وطاقات اضافية للمنظومة، فضلا عن فك بعض الاختناقات والذي نفذ جزء منه والباقي سينتهي مع بداية حزيران المقبل".

وأضاف موسى "سنصل في غضون الاول من شهر حزيران المقبل الى 22 الف ميغا واط"، لافتا الى ان "الطاقة المتوفرة حاليا تتراوح ما بين 15 الى 16 الف ميغا واط".

واشار موسى الى ان "وزير الكهرباء اجرى مباحثات في إيران يوم امس واليوم، لأقناع الجانب الايراني لمعاودة ضخ الغاز بالنسب المتفق عليها سابقا".

وشهدت معظم مناطق العراق انقطاعاً كبيراً للطاقة خلال الشهر الماضي بالرغم من اعتدال الجو مما حذا بالمواطنين للاعتماد على المولدات الاهلية لتعويض النقص الذين بدورهم رفعوا اسعار "الامبير" نتيجة لذلك.

جدير بالذكر أن 80 بالمئة من محطات الكهرباء العراقية تعمل بواسطة الغاز.

وكان العراق أعلن في يونيو/حزيران الماضي تسديد 400 مليون دولار لإيران كديون مستحقة ثمنا للغاز والطاقة الكهربائية.

وتقول إيران إن حجم الديون واجبة السداد على العراق تبلغ 5 مليارات دولار.

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وتجري بغداد مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط العراق مع منظومة الخليج.

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

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