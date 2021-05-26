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الكهرباء تزف بشرى صرف رواتب 5 أشهر لأصحاب العقود والأجور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-26T10:58:40+0000
الكهرباء تزف بشرى صرف رواتب 5 أشهر لأصحاب العقود والأجور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، تأمين رواتب خمسة أشهر لأصحاب العقود والأجور العاملين في الوزارة لتوزيعها لاحقاً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ما تزال تسعى باجتهاد لتأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من العقود والاجور الواجبة الدفع عن جهود قدموها لأشهر عام ٢٠٢١".

وأضافت، أنه "سيتم يوم غد الخميس تأمين رواتب اشهر (كانون الثاني، وشباط، واذار، ونيسان، وأيار) واستلام صكوكها من وزارة المالية".

وأشارت إلى أنه "سيتم الاسبوع المقبل تنظيم صكوك مبالغ الرواتب للشهر المذكورة للشركات العامة بغية صرفها لمنتسبيها".

وقالت إنه "سيتم انتظام تسليم الرواتب من الشهر المقبل بإنتظام بموعدها المقرر أسوة بموظفي الملاك الدائم".

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