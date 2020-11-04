الكهرباء تربط تأخر رواتب موظفي العقود بتوفر السيولة المالية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاربعاء، استكمال كافة الاجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفيها من "العقود والاجور"، فيما أشارت إلى عدم وجود "سيولة مالية" لتأمين تلك المستحقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب ومستحقات عقود واجور وزارة الكهرباء ستصرف فور تامين رواتبهم من قبل وزارة المالية"، منوهاً إلى أن "مجلس الوزراء خصص 359 مليار دينار من اموال الجباية المركزية لتأمين تلك الرواتب".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء اكملت كافة الاجراءات اللازمة لصرف رواتبهم، وعلى الفور ارسلت كتاب مخاطبة إلى وزارة المالية بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 59-100 الخاص بتامين رواتب العقود والاجور في الوزارة".

وبين موسى، أن "عدم توفر السيولة المالية تسبب بتأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية"، مؤكدا أنه "في حال توفر واطلاق السيولة من قبل وزارة المالية ستصرف على الفور دون تأخير".

وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق حاجتها الى اكثر من 54 مليار دينار لدفع رواتب أكثر من 100 الف موظف يعملون بصفة عقود واجراء يوميين.