الكهرباء تحدد المحافظات الأكثر تضرراً من تراجع إمدادات الغاز الإيراني

شفق نيوز/ قالت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، إن محافظات وسط وجنوبي البلاد هي الأكثر تضرراً من تراجع إمدادات الغاز الإيراني الذي يغذي محطات الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن انحسار إمدادات الغاز الإيراني ترك تأثيراً واضحاً على منظومة الكهرباء وأدى لفقدان 5 آلاف ميغاواط.

وأضاف أن المحافظات الأكثر تضرراً من ذلك هي محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وأشار موسى إلى أن الكهرباء تنسق مع وزارة النفط لإمكانية تعويض جزء من الغاز المفقود، كما أن هناك مساع مع إيران لضخ المزيد من الغاز.

ونوه إلى أن "وزارة الكهرباء أمنت تجهيز الكهرباء لزيارة الأربعين في محافظتي النجف وكربلاء، ولايوجد قطع الآن".

وكانت الكهرباء العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري فقدان 5.5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية؛ بسبب خفض كميات الغاز الإيراني الواصلة إلى بعض محطات الإنتاج، بواقع 41 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المنظومة الوطنية تعرضت إلى تحدٍ قديم متجدد، متمثلاً بانحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب".

وينتج العراق نحو 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف.