الكهرباء تبحث مع "آيرينا" دعم مشاريع الطاقة النظيفة في العراق

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة ‏المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، يوم الأربعاء، تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل استقبل لاكاميرا، في مقر الوزارة، بحضور ممثل العراق في الوكالة مظفر ‏الجبوري".‏

وأضاف البيان، أن "الوزير استعرض خلال اللقاء، جهود الوزارة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق، مشيراً ‏إلى التقدم الحاصل في تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع (شمس البصرة) للطاقة الشمسية بقدرة ‏إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التنفيذ في محافظات كربلاء وبابل ‏والنجف وغيرها".

وأكد فاضل، أن "الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارتي النفط والبيئة على تطبيق خطط تهدف ‏إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق التزامات العراق البيئية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الطاقة ‏النظيفة".‏

وشدد الوزير على "أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، مثمناً "الدعم الفني ‏والاستشاري الذي تقدمه الوكالة لوزارة الكهرباء وباقي الوزارات العراقية المعنية بملف الطاقة".‏

من جانبه، أبدى لاكاميرا، بحبس البيان، "سعادته في رؤية التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية في مجال الطاقة ‏المتجددة، خاصة من خلال المشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها حالياً".

وأكد، أن "التعاون الوثيق بين ‏الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووزارة الكهرباء العراقية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة في دعم التحول نحو ‏مصادر الطاقة النظيفة".