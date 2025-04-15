الكهرباء الأردنية: مشروع الربط مع العراق يقترب من النهاية بواقع 200 ميغاواط

شفق نيوز/ كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، يوم الثلاثاء، تطورات الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، فيما أكد أنها وصلت تقريباً إلى المراحل النهائية.

وتوقع البطاينة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، الانتهاء من تنفيذ العمل بكامل هذه المرحلة التي تهدف إلى تزويد منطقة القائم في العراق بالطاقة الكهربائية على جهد 400 كيلوفولط، مع نهاية شهر اب/ أغسطس المقبل.

وأضاف أن "كمية الطاقة التي سيتم تزويد الجانب العراقي بها بعد إتمام المشروع قد تصل إلى نحو 150 - 200 ميغاواط"، مبيناً أن "المشروع يأتي ضمن جهود تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يرتبط النظام الكهربائي الأردني بشكل تزامني مع الشبكة الكهربائية المصرية من خلال كابل بحري بقدرة 550 ميغافولط، إضافة إلى الربط مع الشبكة الكهربائية السورية عبر خط نقل هوائي".

وتابع البطاينة، حديثه قائلاً "يتم حالياً تزويد منطقة الرطبة في العراق بالطاقة الكهربائية من محطة تحويل الريشة في الأردن بأحمال تقدر بحوالي 40 ميغاواط".

يذكر أن وزارة الكهرباء الوطنية الأردنية أكدت، في بداية العام 2023، أنها ستكون جاهزة للربط مع العراق في شهر آب من نفس العام.

وقال مدير شركة الكهرباء الوطنية الاردنية، أمجد الرواشدة، في وقتها إن "مشروع الربط مع العراق يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب/ أغسطس المقبل".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في أيار 2023، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز، مؤكدة أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد العراق 150 ميغاوات لترتفع إلى 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، و900 ميغاوات في الثالثة.