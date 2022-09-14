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الكهرباء العراقية: نحتاج إلى دراسة للاعتماد على الطاقة الشمسية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-14T11:15:27+0000
الكهرباء العراقية: نحتاج إلى دراسة للاعتماد على الطاقة الشمسية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى "دراسة مستقيمة" للاعتماد على الطاقة الشمسية بالعراق، مؤكدة أن أجواء البلاد ملائمة لإنتاج مثل هكذا نوع من الطاقة.

وقالت المدير العام لدائرة التدريب وبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بشرى شعير لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة بحوث الطاقة تعتبر احدى الدوائر الرائدة حيث إنها تبنت أن تجهز بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية و ان المشروع قائم إلى اليوم"، لافتة إلى أن "الألواح الشمسية منتشرة على سطح مبنى الدائرة لتجهيز المبنى بالكهرباء".

وأضافت أن "الأجواء متوفرة بالعراق للاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، لكن هذا العمل يحتاج إلى دراسات مستقيمة لتنفيذ المشاريع وتوليد الطاقة الكهربائية".

ويشهد العراق منذ تسعينيات القرن الماضي نقصاً حاداً في تجهيز الطاقة الكهربائية، في ظل "عجز" الوزارات المتعاقبة عن تجهيز المواطنين بطاقة كهربائية على مدار الساعة، وسط دعوات بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية.

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