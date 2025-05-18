الكهرباء العراقية: محطة واسط ستسهم في زيادة الإنتاج صيفاً

شفق نيوز/ اكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأحد، أن التوسعة التي تشهدها محطة واسط الكهربائية، ستسهم في فك الاختناقات وزيادة إنتاج الطاقة خلال فصل الصيف.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تفقد خلال زيارته الميدانية إلى محافظة واسط، الأعمال التنفيذية الجارية في محطة واسط (400 ‏k.v‏)، للاطلاع على مراحل توسعة ‏المحطة، وإضافة منظومة (الأوتو ترانسفورمر)".

واشار البيان الى ان "الوزير تابع نسب الإنجاز المتحققة في المشروع الذي تنفذه ملاكات شركة نقل ‏الطاقة/ المنطقة الوسطى، حيث تابع سير العمل ميدانياً، وأشاد بجهود الفرق الفنية ‏والهندسية العاملة في الموقع".

وأوضح الوزير بحسب البيان، أن "هذه التوسعة ستضيف المحولة الخامسة للمحطة، مما سيرفع إتاحات ‏المحطة من سعة (1000 ‏MVA‏) إلى (1250 ‏ MVA‏)عبر تنصيب محولة ذاتية بإتاحة (250 ‏MVA‏".

وأكد أن "المحطة تأتي ضمن حملة فك الاختناقات التي تنفذها الوزارة، وستسهم ‏في تعزيز موثوقية الشبكة الوطنية بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها ‏الاستراتيجية لتطوير منظومة نقل الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال ‏المتزايدة مع اقتراب فصل الصيف".