الكهرباء العراقية: سيمنز ركيزتنا في تحديث البنية التحتية

شفق نيوز/ عقد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، اجتماعاً مع وفد من شركة سيمنز (Siemens )الألمانية، بحضور عدد من المديرين العامين في الوزارة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى مناقشة سير أعمال الشركة التي تنفذها في قطاعات نقل الطاقة وشبكات التوزيع.

وأكد الوزير أن "التعاون الاستراتيجي مع شركات الطاقة العالمية الرائدة مثل سيمنز يمثل ركيزة أساسية في خطط الوزارة لتحديث البنية التحتية للكهرباء وتحسين كفاءة الشبكات الوطنية".

وأوضح "نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون التقني ونقل الخبرات المتطورة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية، مما سيسهم في تعزيز قدرات ملاكات الوزارة وتحقيق التحول النوعي المنشود في قطاع الكهرباء".

من جانبه، عرض وفد شركة سيمنس تقديم الدعم للوزارة في مشاريعها الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، مستعرضاً الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال.

وشهد التعاون بين العراق وشركة سيمنز الألمانية تطورًا ملحوظًا في قطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات منذ عام 2023 لتعزيز البنية التحتية الكهربائية.

وفي كانون الثاني 2023، وُقعت مذكرة تفاهم في برلين لتطوير المنظومة الكهربائية، تضمنت إنشاء محطات توليد واستثمار الغاز المصاحب. وفي آذار 2023، تم توقيع ثلاثة عقود لصيانة وتأهيل محطات توليد بقدرة 1400 ميغاواط، كما شهد آذار 2024 اتفاقًا لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى وقود لتوليد الكهرباء.

وفي تموز 2024، تم الاتفاق على إنشاء خمس محطات تحويلية لتعزيز شبكة النقل الكهربائي. تهدف هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة وزيادة كفاءة الإنتاج في العراق.