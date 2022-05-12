الكهرباء العراقية توقع اتفاقية ثنائية للربط مع الطاقة التركية

شفق نيوز/ وقع خالد غزاي المعاضيدي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، يوم الخميس، عقد الاتفاقية التشغيلية النهائية للربط مع وزارة الطاقة التركية المتمثلة بشركة "تياش" لنقل الطاقة الكهربائية.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن هذه الخطوة ستحقق خطوة مهمة في استقرارية ووثوقية المنظومة خصوصاً للمحافظات الشمالية.

وتتيح الاتفاقية تجهيز العراق بالطاقة بمقدار ٣٠٠ ميگاواط كمرحلة اولى الى الشبكة الوطنية، عن طريق خط الربط الكهربائي ( جزرة - موصل / ٤٠٠ ك.ڤ ) خلال الفترة القليلة القادمة.

يذكر ان العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة، وكذلك المولدات الاهلية لسد هذا النقص.

وكان العراق قد ابرم اتفاقات مع دول الجوار من اجل انشاء ربط كهربائي بغية تعويض النقص في الطاقة الكهربائية وخاصة ايام الذروة في موسم الصيف ، في وقت ما زال يعتمد بشكل كامل على ايرادات الغاز الايرانية لتشغيل المحطات الكهربائية والتي تتناقص هذه الايرادات بين الحين والاخر .