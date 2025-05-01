الكهرباء العراقية تكشف بنود اتفاقية "سيمنز": توفر 38 ألف ميغاواط من الطاقة

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، عن ابرز بنود اتفاقية التعاون في مجال الطاقة - المرحلة الثالثة - مع شركة سيمنز الالمانية التي تم توقيعها اليوم برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مؤكدا انها ستوفر طاقة إجمالية للعراق تبلغ 38 ألف ميغاواط.

وقال الوزير، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وقعنا اليوم، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقية مع شركة سيمنز لإنشاء محطات كهرباء جديدة بطاقة 14 ألف ميغاواط"، مبينا ان "المحطات الجديدة التي ستنفذها سيمنز ستعتمد على الوقود المحلي، وتقنيات الدورة المركبة التي تنتج طاقة دون الحاجة إلى وقود".

وأضاف أن ذلك يجري "لأول مرة في تاريخ العراق"، حيث وقعت وزارة الكهرباء اتفاقيات استراتيجية كبرى مع شركات عالمية رصينة كسيمنز وجنرال إلكتريك، لإنتاج طاقة إجمالية تبلغ 38 ألف ميغاواط، موضحا أن الاتفاقيات التي وقعت مع سيمنز وجنرال إلكتريك تفوق الطاقة المنتجة حاليًا في العراق، والبالغة 28 ألف ميغاواط، ما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".

هذا ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية مبادئ التعاون في مجال الطاقة، وعقدي صيانة محطتي "الدبس الغازية"، و"المسيب الحرارية"، بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنز إنيرجي الألمانية، بحضور السفيرة الألمانية في العراق.