الكهرباء العراقية تقلص ساعات التجهيز نتيجة توقف الغاز الإيراني 12 يوماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، تقليصها ساعات التجهيز بالطاقة في العاصمة بغداد وعدد من مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني 12 يوماً .

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تنطلق من مبادئ الشفافية والمصداقية أمام العراقيين لإشعارهم بما تمر به المنظومة الكهربائية من تحديات الخطة الوقودية"، مؤكدة أن "هناك ظروفاً خارجة عن سيطرتها رغم سعيها لرسم معالجات حقيقية واستراتيجية لملف الكهرباء وتنويع مصادرها لتخفيف العبء والضغط على المواطنين".

وأوضحت وزارة الكهرباء، أنها "تعلن توقف إمدادات الغاز المورد بشكل كامل ولمدة 12 يوماً عن محطات الإنتاج لأغراض الصيانة لأنابيب نقل الغاز بحسب الجانب الإيراني، مما تسبب بخسارة حوالي 7500 ميكا واط من المنظومة في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط، الامر الذي أدى الى تحديد احمال الانتاج بشكل كبير من الطاقة، وبالتالي ثأثيره على ساعات تجهيز الكهرباء".

وذكرت الوزارة أنها "اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".

وبينت أن "توقف إمدادات الغاز المورد لأغراض الصيانة بدأت منذ صباح الخميس الموافق 26 كانون الثاني 2023"، داعية المواطنين إلى "تفهم ذلك والتعاون بترشيد الاستهلاك لعبور هذه الازمة".