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الكهرباء العراقية تقرر الغاء كافة استثناءات تجهيز الطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-07T15:20:03+0000
الكهرباء العراقية تقرر الغاء كافة استثناءات تجهيز الطاقة

شفق نيوز/ وجهت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاربعاء، بالغاء كافة الاستثناءات الممنوحة لتجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن "وكيل الوزارة لشؤون الانتاج (عن الوزير) عادل كريم كاك احمد، وجه، اليوم، جميع الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية بالغاء كافة استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة للمغذيات".

وأوضح البيان، أن التوجيه "يستثني الخطوط المغذية لمحطات الماء والمجاري والمستشفيات واماكن المراقد الدينية المقدسة ودوائر السجون".

واكد الوكيل وفق لبيان، على "العمل بتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة عادلة ومتساوية لجميع المغذيات وذلك لكون الطاقة الكهربائية حقٌ لجميع المواطنين"، مشدداً على ان يتم توزيعها بالتساوي بين كافة شرائح المجتمع".

وشدد وكيل الوزارة ايضا بتوجيه أشد العقوبات القانونية والادارية بحق المخالفين لمن لم يعملوا بالتوجيهات المذكورة، موضحاً أن هذه التوجيهات جاءت دعماً للطبقة الفقيرة وانسجاماً مع تطلعات تحقيق المساواة بين الجميع، واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين واستقرارها والقضاء على الضائعات.

ويشهد العراق ازمة تجهيز كهرباء غير مسبوقة وسط ارتفاع درجات الحرارة، دفعت وزير الكهرباء ماجد حنتوش الى تقديم استقالته.

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