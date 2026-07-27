الكهرباء العراقية تعول على خمسة محاور لمعالجة الأزمة واستقرار المنظومة

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، أن خطتها لمعالجة أزمة الطاقة الحالية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها استثمار الغاز المحلي، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدة أن الأزمة الحالية نتجت عن تداخل عوامل داخلية وخارجية، وليس بسبب التطورات الإقليمية فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جياد، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة الكهرباء هذا العام تأثرت بالتداعيات الحاصلة في المنطقة، لكنها ليست السبب الوحيد، إذ تزامنت مع انخفاض إمدادات الغاز المحلي والمستورد، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، فضلاً عن زيادة الأحمال على الشبكة الوطنية".

وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة الأزمة عبر تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وإعادة الوحدات التوليدية المتوقفة إلى الخدمة، وتسريع مشاريع استثمار الغاز المحلي، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي، بما يعزز استقرار المنظومة الكهربائية ويقلل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة تشغيل المنظومة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب قد أكد خلال استضافته في البرلمان يوم السبت الماضي، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.

وتعزو وزارة الكهرباء تراجع ساعات تجهيز الطاقة إلى عوامل عدة، بينها انخفاض إمدادات الغاز والتجاوزات على الشبكة الكهربائية، في وقت تشهد فيه معظم المحافظات انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، بلغت في بعض المناطق حد الانقطاع التام.

ويعاني العراق منذ عقود من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء تتفاقم خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ورغم تنفيذ خطط حكومية متعاقبة وإنفاق مبالغ كبيرة على القطاع، لا تزال مستويات التجهيز دون تطلعات المواطنين.