الكهرباء العراقية تعلن قرب تشغيل محطة الأنبار الغازية بقدرة 1600 ميغاواط
شفق نيوز- بغداد
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، عن قرب اكمال وتشغيل محطة الأنبار الغازية المركبة، أحد أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بقدرة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط.
وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع إنشاء أنبوب الوقود الناقل من حقل عكاس الغازي الى موقع المحطة للتنفيذ، ما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات التشغيل".
وأوضح أن "المشروع يتضمن أيضاً إنشاء محطة تحويلية بطاقة 1000 ميغاواط، بالإضافة إلى خطوط نقل تغطي مختلف مناطق محافظة الأنبار، مما سيسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة والمناطق المجاورة".
وبحسب الوزير، فإن "الوزارة بانتظار إنجاز أعمال استثمار حقل عكاس الغازي من قبل وزارة النفط، تمهيداً للبدء بتشغيل المحطة رسمياً"، مؤكدا أن "تشغيل محطة الأنبار الغازية المركبة سيمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة العراقي، وسيسهم في تلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد".
ووقّعت وزارة النفط العراقية، في تموز/ يوليو الماضي، عقدًا مع شركة شلمبرغر الأميركية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.