الكهرباء العراقية تعلن قرب تشغيل محطة الأنبار الغازية بقدرة 1600 ميغاواط

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، عن قرب اكمال وتشغيل محطة الأنبار الغازية المركبة، ‏أحد أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بقدرة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط. ‏

وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع إنشاء أنبوب الوقود الناقل من حقل عكاس الغازي الى موقع ‏المحطة للتنفيذ، ما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات التشغيل".

وأوضح أن "المشروع يتضمن أيضاً إنشاء محطة تحويلية بطاقة 1000 ميغاواط، بالإضافة إلى ‏خطوط نقل تغطي مختلف مناطق محافظة الأنبار، مما سيسهم في تعزيز استقرار المنظومة ‏الكهربائية في المحافظة والمناطق المجاورة".

وبحسب الوزير، فإن "الوزارة بانتظار إنجاز أعمال استثمار حقل عكاس الغازي من قبل ‏وزارة النفط، تمهيداً للبدء بتشغيل المحطة رسمياً"، مؤكدا أن "تشغيل محطة الأنبار الغازية المركبة ‏سيمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة العراقي، وسيسهم في تلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على ‏الكهرباء في البلاد".

ووقّعت وزارة النفط العراقية، في تموز/ يوليو الماضي، عقدًا مع شركة شلمبرغر الأميركية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.