الكهرباء العراقية تعلن حاجتها لـ60 مليون متر مكعب يومياً من الغاز المستورد

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، حاجتها الى 60 مليون متر مكعب يومياً من الغاز لسد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية".

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تمكنت من تسديد مستحقات الجانب الإيراني من خلال الاقتراض الداخلي من بنك TBI العراقي قبل ان يخصص قانون الأمن الغذائي مستحقات الجانب الإيراني عن عام 2020 وريثما تتوفر السيولة المالية لذلك ارتفعت اطلاقات الغاز من الجانب العراقي الى 45 مليون متر مكعب يوميا".

واضاف ان "هذا الارتفاع ساعد في دعم المحطات بالوقود وتجهيز ساعات جيدة"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة ما بين 55 إلى 60 مليون متر مكعب من الغاز يوميا للاكتفاء الذاتي لمحطاتنا التوليدية العاملة وهو ما نتواصل بشأنه مع الجانب الإيراني".

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي وقت سابق أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات.

وقامت إيران مؤخرا بتقليل صادرات الغاز للعراق بعد تأخر العراق عن دفع هذه مستحقاتها، قبل أن يعلن العراق في شهر حزيران عن تسديد 1.6 مليار دولار لإيران عن الغاز المستورد منها.