الكهرباء العراقية تعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني بشكل كامل

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، توقف إمدادات الغاز الإيراني بشكل كامل، ما أدى إلى فقدان أكثر من 3000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، وذلك على خلفية استهداف منشأة الغاز "الأكبر والأهم" في إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي لوكالة شفق نيوز إن "ضخ الغاز الإيراني إلى العراق توقف بشكل نهائي"، مبيناً أن الإمدادات كانت تبلغ 19 مليوناً قبل أن تنخفض إلى صفر.

وأضاف أن توقف الضخ أثر بشكل كبير على منظومة الكهرباء، متسبباً بفقدان أكثر من 3000 ميغاواط من الطاقة.

وتعرض حقل بارس الجنوبي الإيراني ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".

وبحسب مصادر إسرائيلية، تُعد الضربة أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية في إيران، ونُفذت بتنسيق وموافقة الولايات المتحدة، وسط غياب تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار.

في حين أكد محافظ عسلوية الايرانية، إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات "صهيونية أميركية"، مؤكداً في ذات الوقت أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في حقل بارس ولا تقارير عن وقوع إصابات.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج العربي.