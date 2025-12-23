الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف ضخ الغاز الإيراني المستورد بشكل كامل، ما تسبب بخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 – 4500) ميغاواط، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى، الأمر الذي انعكس على ساعات التجهيز.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “الجانب الإيراني أرسل برقية رسمية أشعر فيها الوزارة بتوقف ضخ الغاز بالكامل لأسباب طارئة”.

وأوضح متحدث الوزارة أن “وزارة الكهرباء لجأت إلى استخدام الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الإنتاج”، مبيناً أن “الإنتاج ما زال تحت السيطرة، والمحطات مستمرة بالعمل رغم تأثر بعضها بنقص الغاز”.

وأضاف أن “الوزارة استعدت لذروة الأحمال الشتوية عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتوسعة في محطات التوليد”، مشيراً إلى وجود “تنسيق مستمر مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين معاودة إطلاقات الغاز المستورد”.

ويستورد العراق من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية"، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي.

ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة خاصة في فصل الصيف، في حين ينتج حالياً نحو 28 ميغاواط، بحسب الأرقام الرسمية.