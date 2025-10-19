الكهرباء العراقية تعلن تشغيل خط "ميسان – عمارة" بطاقة ألف ‏ميغاواط

شفق نيوز- بغداد

‏أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تشغيل خط نقل ‏الطاقة الكهربائية "ميسان 400 ك.ف – عمارة 400"، الذي يمتد لمسافة 52 ‏كيلومتراً ويضم 119 برجاً بطاقة نقل تصل إلى 1000 ميغاواط.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز فإن "هذا المشروع الحيوي يأتي لتعزيز ارتباطات المنطقة الجنوبية مع مناطق الوسط، ‏وزيادة الطاقة المنقولة إلى محطة (ميسان 400 ك.ف)، ما ينعكس إيجاباً على ‏تحسين مستويات الفولتية ورفع كفاءة تجهيز المواطنين بالطاقة".

وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن "هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمجموعة الخطوط الأربعة الناقلة ‏للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في آب/ أغسطس الماضي، بهدف تعزيز قدرات نقل وترابط الطاقة ‏الكهربائية بين محافظات الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط، ودعم استقرار ‏المنظومة الكهربائية الوطنية".‏