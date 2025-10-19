الكهرباء العراقية تعلن تشغيل خط "ميسان – عمارة" بطاقة ألف ميغاواط
شفق نيوز- بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تشغيل خط نقل الطاقة الكهربائية "ميسان 400 ك.ف – عمارة 400"، الذي يمتد لمسافة 52 كيلومتراً ويضم 119 برجاً بطاقة نقل تصل إلى 1000 ميغاواط.
وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز فإن "هذا المشروع الحيوي يأتي لتعزيز ارتباطات المنطقة الجنوبية مع مناطق الوسط، وزيادة الطاقة المنقولة إلى محطة (ميسان 400 ك.ف)، ما ينعكس إيجاباً على تحسين مستويات الفولتية ورفع كفاءة تجهيز المواطنين بالطاقة".
وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن "هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمجموعة الخطوط الأربعة الناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في آب/ أغسطس الماضي، بهدف تعزيز قدرات نقل وترابط الطاقة الكهربائية بين محافظات الجنوب ومحافظات الفرات الأوسط، ودعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".