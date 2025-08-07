الكهرباء العراقية تعلن تحقيق "أعلى إنتاج في تاريخ البلاد": 28 ألف ميغاواط
شفق نيوز- بغداد
أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقال فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "رغم التحديات، وصلنا إلى ذروة الإنتاج، بفضل خطة محكمة شملت عقود صيانة طويلة الأمد، وتحديث المحطات، ونصب منظومات تبريد متطورة والاستفادة جزئياً من الوقود المستورد".
وأكد الوزير "لدينا اتفاقات مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميغاواط، وقريباً سنوقع اتفاقاً مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ميغاواط، بهدف سد النقص في الطلب المتزايد على الطاقة".