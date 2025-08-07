الكهرباء العراقية تعلن تحقيق "أعلى إنتاج في تاريخ البلاد": 28 ألف ميغاواط

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في إنتاج الطاقة بلغ 28 ألف ‏ميغاواط، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "رغم التحديات، وصلنا إلى ذروة الإنتاج، بفضل خطة محكمة شملت عقود صيانة طويلة ‏الأمد، وتحديث المحطات، ونصب منظومات تبريد متطورة والاستفادة جزئياً من الوقود المستورد".

وأكد الوزير "لدينا اتفاقات مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط ‏ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميغاواط، وقريباً سنوقع اتفاقاً مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميغاواط، بهدف سد النقص في الطلب المتزايد على الطاقة".