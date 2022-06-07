الكهرباء العراقية تعلن تحسن ساعات التجهيز بعد قرار إيراني

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرة الى أن الزيادة أدت إلى تحسن في ساعات التجهيز.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في 1 حزيران الجاري، قيام الجانب الإيراني بتخفيض توريد الغاز إلى العراق مما تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز، انه بعد زيادة الغاز الإيراني، أصبحت المدفوعات الكاملة قرابة 35 مليون متر مكعب يومياً، مما ساهم بإضافة طاقات توليدية للمنظومة الوطنية وتحسن ساعات التجهيز".

وبين أن "الجانب الإيراني لمس جدية وزارة الكهرباء في التعامل بجدية وإشعار الرأي العام والحكومة والبرلمان بضرورة تسديد المستحقات".

وأمس الاثنين، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تخصيص الأموال اللازمة لتسديد الديون الإيرانية المترتبة لتورد الغاز الى العراق.

وتعتمد طهران على خفض الإمدادات جراء عدم دفع بغداد لديون متراكمة عن شراء الغاز، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار (وفق أرقام العراق) نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

ويجري العراق مباحثات مع دول عربية وتركيا لاستيراد الكهرباء منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.