سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء العراقية تعلن تحسن ساعات التجهيز بعد قرار إيراني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T08:51:21+0000
الكهرباء العراقية تعلن تحسن ساعات التجهيز بعد قرار إيراني

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرة الى أن الزيادة أدت إلى تحسن في ساعات التجهيز.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في 1 حزيران الجاري، قيام الجانب الإيراني بتخفيض توريد الغاز إلى العراق مما تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز، انه بعد زيادة الغاز الإيراني، أصبحت المدفوعات الكاملة قرابة 35 مليون متر مكعب يومياً، مما ساهم بإضافة طاقات توليدية للمنظومة الوطنية وتحسن ساعات التجهيز".

وبين أن "الجانب الإيراني لمس جدية وزارة الكهرباء في التعامل بجدية وإشعار الرأي العام والحكومة والبرلمان بضرورة تسديد المستحقات".

وأمس الاثنين، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تخصيص الأموال اللازمة لتسديد الديون الإيرانية المترتبة لتورد الغاز الى العراق.

وتعتمد طهران على خفض الإمدادات جراء عدم دفع بغداد لديون متراكمة عن شراء الغاز، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار (وفق أرقام العراق) نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

ويجري العراق مباحثات مع دول عربية وتركيا لاستيراد الكهرباء منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

related

ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

Date: 2019-09-08 12:49:45
ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

بالتزامن مع موجة حر شديدة.. الكهرباء العراقية تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة بعد قرار إيراني

Date: 2021-08-10 07:44:02
بالتزامن مع موجة حر شديدة.. الكهرباء العراقية تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة بعد قرار إيراني

بعد انخفاضها في إقليم كوردستان.. ارتفاع ملحوظ بصادرات إيران إلى جنوب العراق

Date: 2021-08-12 09:50:43
بعد انخفاضها في إقليم كوردستان.. ارتفاع ملحوظ بصادرات إيران إلى جنوب العراق

طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية والكاظمي يتعهد بمتابعته

Date: 2020-10-12 16:29:09
طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية والكاظمي يتعهد بمتابعته

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

إيران تعلن تصدير محصول الطماطم إلى العراق وسوريا

Date: 2022-04-12 12:07:07
إيران تعلن تصدير محصول الطماطم إلى العراق وسوريا

العراق يؤكد اغلاق الحدود البرية مع إيران والكويت وينفي امرا

Date: 2020-03-11 13:36:54
العراق يؤكد اغلاق الحدود البرية مع إيران والكويت وينفي امرا

بعد كوردستان.. العراق يؤشر انخفاضاً كبيراً بكميات المياه الواردة من إيران

Date: 2020-08-19 15:15:06
بعد كوردستان.. العراق يؤشر انخفاضاً كبيراً بكميات المياه الواردة من إيران