الكهرباء العراقية تعلن انجازات "كبيرة وغير مسبوقة" استعداداً للصيف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن انجازات وصفتها بـ"ستراتيجية كبيرة وغير مسبوقة" استعداداً لفصل الصيف، مشيرة الى ادخال خط نقل الطاقة الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) ٤٠٠ ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل.

وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة تعمل بإدارتها العليا وملاكاتها العاملة على الإيفاء بإلتزاماتها، لتحقيق الرؤية والرسالة والمخرجات التنموية المنشودة التي تسعى الى تجسيدها واقعاً يعيشه ابناء هذا الوطن .

وأضاف البيان، من هذا المنطلق ، تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية من ادخال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) ٤٠٠ ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل ، كأول خط من نوعه ينفذ في المنطقة الجنوبية بطول (٧٠) كم ، وبطاقة نقل تصل الى (٢٠٠٠) ميگاواط في محافظة البصرة .

وأشارت الى أن المشروع الذي اشرف عليه مباشرة مدير عام الشركة زياد علي فاضل، يتضمن نصب (١٧١) برجاً بدائرتين بمواصفات فنية خاصة ، يصل ارتفاع بعضها الى (٨٥) متر وبابعاد مختلفة صممت لعبور التعارضات في مناطق الرميلة وخور الزبير وخطوط ١٣٢ ك.ڤ ومغذيات التوزيع والشوارع الرئيسة وحقول النفط ، بإستخدام اسلاك نوع (ACSR490/65) ولدائرتي الخط المذكور .

وبينت الوزارة أن اعمال الربط النهائية قد انجزت واجراء الفحوصات اللازمة على الخط وأدخل للعمل، وسيسهم بتعزيز وربط محطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بالمنظومة الوطنية، وسيعمل على استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية خصوصاً والعراق بصورة عامة .

وأكدت أن ملاكات الشركة انجزت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الكثير من مشاريع البنى التحتية المهمة التي اسهمت في استقرار ورفع كفاءة المنظومة الوطنية عامةً، ومحافظة البصرة بشكل خاص .