سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء العراقية تعلن انجازات "كبيرة وغير مسبوقة" استعداداً للصيف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-05T08:12:30+0000
الكهرباء العراقية تعلن انجازات "كبيرة وغير مسبوقة" استعداداً للصيف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن انجازات وصفتها بـ"ستراتيجية كبيرة وغير مسبوقة" استعداداً لفصل الصيف، مشيرة الى  ادخال خط نقل الطاقة الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) ٤٠٠ ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل.

وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة تعمل بإدارتها العليا وملاكاتها العاملة على الإيفاء بإلتزاماتها، لتحقيق الرؤية والرسالة والمخرجات التنموية المنشودة التي تسعى الى تجسيدها واقعاً يعيشه ابناء هذا الوطن .

وأضاف البيان، من هذا المنطلق ، تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية من ادخال خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( رميلة غازية - خور الزبير ) ٤٠٠ ك.ڤ مزدوج الدائرة الى العمل ، كأول خط من نوعه ينفذ في المنطقة الجنوبية بطول (٧٠) كم ، وبطاقة نقل تصل الى (٢٠٠٠) ميگاواط في محافظة البصرة .

وأشارت الى أن المشروع الذي اشرف عليه مباشرة مدير عام الشركة زياد علي فاضل، يتضمن نصب (١٧١) برجاً بدائرتين بمواصفات فنية خاصة ، يصل ارتفاع بعضها الى (٨٥) متر وبابعاد مختلفة  صممت لعبور التعارضات في مناطق الرميلة وخور الزبير وخطوط ١٣٢ ك.ڤ ومغذيات التوزيع والشوارع الرئيسة وحقول النفط ، بإستخدام اسلاك نوع (ACSR490/65) ولدائرتي الخط المذكور .

وبينت الوزارة أن اعمال الربط النهائية قد انجزت واجراء الفحوصات اللازمة على الخط وأدخل للعمل، وسيسهم بتعزيز وربط محطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بالمنظومة الوطنية، وسيعمل على استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية خصوصاً والعراق بصورة عامة .

وأكدت أن ملاكات الشركة انجزت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الكثير من مشاريع البنى التحتية المهمة التي اسهمت في استقرار ورفع كفاءة المنظومة الوطنية عامةً، ومحافظة البصرة بشكل خاص .

related

بالتزامن مع موجة حر شديدة.. الكهرباء العراقية تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة بعد قرار إيراني

Date: 2021-08-10 07:44:02
بالتزامن مع موجة حر شديدة.. الكهرباء العراقية تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة بعد قرار إيراني

العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

Date: 2019-09-14 14:06:35
العراق يبرم عقداً مع سيمنز الالمانية لتأهيل محطتين غازيتين

خبران ساران لموظفي العقود والاجور والمتعينين الجُدد في وزارتين

Date: 2020-09-03 10:36:11
خبران ساران لموظفي العقود والاجور والمتعينين الجُدد في وزارتين

الكهرباء العراقية تجد حلاً جديداً لازمة الطاقة المزمنة

Date: 2021-09-25 10:14:20
الكهرباء العراقية تجد حلاً جديداً لازمة الطاقة المزمنة

وزارة الكهرباء تعلن عن توقيع عقد لإضافة 1.5 غيغاواط

Date: 2019-09-15 13:30:22
وزارة الكهرباء تعلن عن توقيع عقد لإضافة 1.5 غيغاواط

العراق يعدد فوائد اقتصادية للربط الكهربائي ويكشف تفاصيله

Date: 2020-09-08 10:47:37
العراق يعدد فوائد اقتصادية للربط الكهربائي ويكشف تفاصيله

العراق يوقع عقداً للطاقة المتجددة مع الامارات لتوليد 1000 ميغاواط

Date: 2021-10-06 12:53:30
العراق يوقع عقداً للطاقة المتجددة مع الامارات لتوليد 1000 ميغاواط

الكهرباء العراقية تصدر ردا على "7 غيغا واط" الايرانية

Date: 2019-11-07 07:28:24
الكهرباء العراقية تصدر ردا على "7 غيغا واط" الايرانية