الكهرباء العراقية تعلن الوصول لعتبة 16 ساعة تجهيز وتؤكد: مستعدون لأي طارئ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تزوير العاصمة بغداد ب١٦ ساعة من الطاقة.

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع ما بعد 2003، في وقت تتراجع فيه ساعات التجهيز للتيار الكهربائي خلال الصيف.

وبهذا الخصوص، قالت الوزارة في بيان، إنها تستنفر ملاكاتها لرفع قدرتها الانتاجية وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وتتخذ كافة تدابيرها العاجلة لمعالجة اي خلل طارئ يصيب مفاصل المنظومة الوطنية خلال أوقات الذروة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأضافت أنها تفند ما يتداول بخصوص سوء تجهيز العاصمة بغداد بالطاقة الكهربائية ليوم أمس السبت، حيث وصل التجهيز- بحسب بيان الوزارة- الى (١٦) ساعة تقريباً في اغلب مناطقها، مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود بعض الاعطال الطارئة التي تمت صيانتها بشكل فوري وبمتابعة مباشرة من قبل مقر الوزارة والادارة العامة لتوزيع كهرباء بغداد.

وتزداد أزمة الكهرباء، مع دخول إيران على خط الأزمة، إذ عملت في أوقات سابقة على تخفيض الكميات التي يجرى تصديرها من الغاز المورد إلى العراق.

وبررت إيران هذه الخطوة بوجود ديون بذمة العراق تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، قبل أن تعلن الكهرباء العراقية مؤخراً تصفير تلك الديون.

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي وقّع العراق والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في مسعى من بغداد للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد.