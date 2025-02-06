الكهرباء العراقية تعزز البنية التحتية للمدن "المقدسة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، افتتاح مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف (400)، التي تتضمن إضافة المحولة الخامسة بقدرة (250 MVA)، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA).

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في (المدن المقدسة)، افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم، مشروع التوسعة الجديدة في محطة النجف (400)، التي تتضمن إضافة المحولة الخامسة بقدرة (250 MVA)، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)".

وأكد الوزير، أن "النجف تحظى بأولوية قصوى في الخطط الاستراتيجية للحكومة ووزارة الكهرباء، للوزارة"، مشيراً إلى المباشرة منذ العام الماضي بمشروعين حيويين، الأول يتمثل في الدورة المركبة لمحطة النجف الغازية بطاقة (132) ميغاواط، والثاني هو توسعة محطة كهرباء الحيدرية بإضافة دورة مركبة بقدرة (363) ميغاواط، بالإضافة إلى طرح إنشاء محطة حرارية جديدة في النجف بطاقة (1400) ميغاواط، ضمن مشروع إنشاء المحطات الحرارية الاستثمارية بطاقة إجمالية تبلغ (15) ميغاواط".

وشدد فاضل، على أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الاختناقات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع استعداداً لموسم الصيف المقبل"، مؤكداً "إلتزام الوزارة بتحديث البنية التحتية لـ(المدن المقدسة) لمواكبة متطلبات الزيارات المليونية".

وبحسب البيان، فقد "حضر مراسم الإفتتاح محافظ النجف يوسف كناوي، وعدد من اعضاء مجلس محافظة النجف".